Syrie : RSF appelle la justice française à conclure l'enquête, 10 ans après la mort de Rémi Ochlik et Marie Colvin

par alexandraek

ActualitésDix ans après la mort de Marie Colvin et Rémi Ochlik, tués dans un bombardement des forces de Bachar El-Assad à Homs, Reporters sans frontières (RSF) appelle la justice française à conclure son enquête pour crimes de guerre, alors qu’aucun responsable n’a pour le moment été formellement mis en cause. “[Marie Colvin] travaillait avec les terroristes, et puisqu’elle est entrée illégalement, elle est responsable de tout ce qui lui est arrivé” : telle est



Lire l'article complet