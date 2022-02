RDC : les états généraux de la presse peuvent ouvrir une nouvelle ère pour les journalistes congolais

par assistante Afrique

ActualitésReporters sans frontières (RSF) se félicite des principales conclusions adoptées lors des états généraux de la presse et encourage les autorités congolaises à appliquer dès que possible les grandes réformes recommandées par RSF et son partenaire Journaliste en danger (JED) depuis plusieurs années.Si la grand-messe de la presse congolaise est rapidement suivie par des actes, elle restera un rendez-vous marquant dans l’histoire des médias de la République démocratique du Congo (RDC).



Lire l'article complet