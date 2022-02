Algérie : Trois ans après le début du mouvement du Hirak, la répression se durcit

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Algériens manifestent à Alger pour marquer le deuxième anniversaire du mouvement Hirak, le 22 février 2021. © 2021 AP Photo/Toufik Doudou (Beyrouth) – Les autorités algériennes devraient remettre immédiatement en liberté les défenseurs des droits humains, les activistes de la société civile, les personnalités d’opposition, les journalistes et toutes les autres personnes emprisonnées arbitrairement pour avoir exercé pacifiquement leur droit aux libertés d’expression et de réunion, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Trois ans après l’émergence du mouvement…



