Ukraine : Les bombardements de zones résidentielles mettent les civils en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les décombres d’une pièce d'un jardin d'enfants à Stanytsia Luhanska, dans l’est de Ukraine, suite à un tir d’artillerie mené le 17 février 2022. © 2022 Anton Skyba pour Human Rights Watch (Kiev, le 19 février 2022) - Le bombardement d'une école, d'un jardin d'enfants et de zones résidentielles près de la « ligne de contact » dans l'est de l'Ukraine le 17 février, apparemment par des groupes armés soutenus par la Russie, a blessé des civils et endommagé des infrastructures civiles, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ces attaques, qui ont blessé au moins quatre…



