En mémoire de Dewa Mavhinga

par Human Rights Watch

L'iroko est un grand arbre mentionné dans d’anciens proverbes africains, et que l’on trouve sur la côte ouest du continent, dans des pays comme le Ghana, la Guinée et le Nigeria. L’iroko est durable, solide et peu enclin à la putréfaction ; son bois est utilisé dans divers domaines, dont la construction de maisons et la fabrication de meubles. Les oiseaux façonnent des nids pour leurs nouveau-nés sur ses larges branches accueillantes. Les animaux se nourrissent de ses feuilles. Les êtres humains se reposent sous son ombre. Click to expand Image Dewa Mavhinga © 2021 Human Rights Watch…



