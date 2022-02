Des groupes religieux canadiens s’expriment au sujet de la détention migratoire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Lors d'un office religieux à l'Église apostolique arménienne St. Mary à Toronto, le 11 décembre 2015, le prêtre orthodoxe arménien Meghrig Parikian remettait un Père Noël en chocolat à Gerget Prtoyan. Plus tôt dans la journée, cette église avait accueilli plusieurs réfugiés syriens. © 2015 Chris Young/The Canadian Press via AP Des organisations religieuses de tout le Canada ont appelé les gouvernements fédéral et provinciaux à prendre une nouvelle direction en vue de l’abolition de la détention migratoire, suite à un important rassemblement œcuménique ayant débattu…



Lire l'article complet