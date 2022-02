Les locaux d’un quotidien bangladais violemment attaqués par des militants du parti au pouvoir

par DBastard

ActualitésEn représailles à un article, une centaine d'activistes politiques ont pénétré dans les bureaux d’un journal pour menacer de brûler les lieux et d’abattre le rédacteur en chef. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une inacceptable opération d’intimidation et demande aux autorités compétentes de ne pas laisser ces actes impunis. Les locaux ont été littéralement pris d’assaut, ce samedi 12 février : “Vers 12h15, on a vu débarquer une centaine d'individus à moto, qui ont envahi nos bureaux”, a



