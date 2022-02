Un tribunal de Crimée condamne un journaliste russo-ukrainien à six ans de prison

par jcavelier

ActualitésSoupçonné d'espionnage par la Russie, le journaliste Vladislav Yesipenko qui couvrait la péninsule de Crimée a été condamné à six ans de prison au terme d'une affaire judiciaire inique. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une parodie de justice à son encontre et demande sa libération immédiate.A l'issue d'un procès à huis-clos dans un palais de justice sous haute protection policière, le tribunal municipal de Simferopol, la deuxième plus grande ville de Crimée, a condamné le journaliste



Lire l'article complet