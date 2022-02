Vietnam : Entraves à la liberté de circulation des activistes

par Human Rights Watch

(Bangkok) – Le gouvernement vietnamien restreint systématiquement le droit à la liberté de circulation des activistes politiques et des défenseurs des droits humains, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Les autorités devraient immédiatement mettre fin à ces restrictions et modifier les lois qui limitent les droits fondamentaux des citoyens à se déplacer librement à l’intérieur et à l’extérieur du Vietnam. 17 février 2022 “Locked Inside Our Home” Movement Restrictions on Rights Activists in Vietnam Download the full report in English …



