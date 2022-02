Mexique : un cinquième journaliste assassiné depuis le début de l’année

par stagiaire-ameriques

ActualitésL’assassinat de Heber López Vásquez dans l’Etat d’Oaxaca porte à cinq le nombre de journalistes tués depuis le début de l’année au Mexique. Un chiffre record en aussi peu de temps. Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités locales et fédérales à mener une enquête rapide et transparente, et le président Lopez Obrador à tenir ses engagements en faveur de la lutte pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes.C’est à Salina Cruz, municipalité de la région de l’isthme de Tehuantepec, dans l’Etat d’Oaxaca (sud du pays), que le journaliste Heber López…



