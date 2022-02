Iran : RSF dénonce les conditions de détention à la prison pour femmes de Gharchak, où deux journalistes sont emprisonnées

par rezam

ActualitésAprès le transfert de deux journalistes iraniennes vers la prison pour femmes de Gharchak, Reporters sans frontières (RSF) dénonce la situation déplorable dans laquelle se trouvent les détenues et appelle le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et le Rapporteur spécial de l’ONU chargé des droits humains en Iran à une réaction forte et immédiate.



