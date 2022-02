Russie. Alexeï Navalny encourt 15 ans de réclusion lors d’une nouvelle « parodie » de procès en prison

par Amnesty International

Faisant suite à l'annonce d'un nouveau procès pour l'opposant Alexeï Navalny pour détournement de fonds et outrage à magistrat organisé en prison le 15 février, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Manifestement insatisfaites des peines déjà prononcées à l'encontre d'Alexeï Navalny, les autorités russes le jugent […]



