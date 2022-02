Singapour. Il faut stopper la reprise des pendaisons après deux ans sans exécutions

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le gouvernement de Singapour prévoit de reprendre les exécutions dès mercredi 16 février, Rachel Chhoa-Howard, chercheuse sur Singapour à Amnesty International, a déclaré : « Après plus de deux années sans aucune exécution en 2020 et 2021, il est consternant que le gouvernement de Singapour prévoie de recommencer sous peu cette pratique cruelle. L’exécution […] The post Singapour. Il faut stopper la reprise des pendaisons après deux ans sans exécutions appeared first on Amnesty International. ]]>



