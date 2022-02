Éthiopie. Les forces tigréennes assassinent, violent et pillent lors d’attaques contre des civil·e·s dans la région Amhara

par Amnesty International

Les combattants affiliés au Front populaire de libération du Tigré (FPLT) ont délibérément tué des dizaines de personnes, violé en réunion des dizaines de femmes et de jeunes filles – parfois âgées de 14 ans seulement – et pillé des biens publics et privés dans deux secteurs de la région Amhara, dans le nord de l’Éthiopie, écrit Amnesty […] The post Éthiopie. Les forces tigréennes assassinent, violent et pillent lors d’attaques contre des civil·e·s dans la région Amhara appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet