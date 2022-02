Ghana : inquiétante multiplication d’atteintes à la liberté de la presse

par assistante Afrique

ActualitésAlors que trois journalistes ont été arrêtés et détenus et qu’un autre a été violemment agressé, Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités à renoncer aux peines privatives de liberté pour les délits de presse et à faire toute la lumière sur l’attaque dont a été victime un journaliste d’Onua TV.Depuis le début du mois de février, trois journalistes se sont retrouvés derrière les barreaux et ont été poursuivis pour diverses infractions présumées. Un autre a été violemment agressé par des



Lire l'article complet