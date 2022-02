États-Unis. Les technologies de reconnaissance faciale renforcent la méthode raciste de contrôle et de fouille de la police à New York – Nouvelle recherche

par Amnesty International

Le nombre de caméras de vidéosurveillance est plus élevé dans les quartiers non blancs du Bronx, de Brooklyn et du Queens Un nouveau site Internet interactif présente en détail l'exposition aux technologies intrusives Les habitant·e·s de New-York qui vivent dans des quartiers où le risque de contrôle et de fouille (« stop-and-frisk ») par la police est […]



