Jusqu’où ira le rapprochement Pékin-Ankara ?

La République populaire de Chine et la Turquie comptent parmi les puissances non occidentales les plus actives sur la scène internationale. Leur relation, qui s’inscrit dans une histoire longue de plusieurs siècles, gagne dernièrement en intensité , aussi bien sur le plan politique et diplomatique qu’au niveau économique.D’un côté, la Turquie constitue pour Pékin un partenaire de premier plan au Moyen-Orient. De l’autre, la Chine représente…