L’Europe ne devrait pas dérouler le tapis rouge au président égyptien

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi et le président français Emmanuel Macron, lors de leur conférence de presse conjointe au Palais de l'Elysée, à Paris, le 7 décembre 2020. © 2020 AP Photo/Michel Euler En visite à Bruxelles cette semaine pour un sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi compte sur une série de rencontres parallèles de haut niveau, une nouvelle opportunité pour lui de redorer son image. Mais au lieu de dérouler sous ses pieds un tapis rouge bien peu mérité, les dirigeants européens devraient…



