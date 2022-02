Découverte des plus anciens hommes modernes en Europe (et ce que cela change de ce que l'on pensait de ses relations avec Néandertal)

par Ludovic Slimak, CNRS Permanent Member, Université Toulouse – Jean Jaurès

Clément Zanolli, Paleoanthropologist, Université de Bordeaux

Jason E. Lewis, Lecturer of Anthropology and Assistant Director of the Turkana Basin Institute, Stony Brook University (The State University of New York)

Laure Metz, Archaeologist at Aix-Marseille Université and Affiliated Researcher in Anthropology, University of Connecticut

Partagez cet article