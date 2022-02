Amadou Vamoulké, 72 ans aujourd'hui : RSF alerte l'ONU de l'urgence à libérer le journaliste camerounais

par assistante Afrique

ActualitésAlors que le journaliste a aujourd’hui 72 ans et après avoir passé plus de 2000 jours en détention “préventive”, Reporters sans Frontières (RSF) demande à l’ONU de tout faire pour obtenir sa libération immédiate compte tenu de son état de santé extrêmement fragile et de l’urgence des soins dont il a besoin. Ce 10 février, Amadou Vamoulké “fête” son 72e anniversaire entre la prison centrale de Yaoundé, capitale du Cameroun, et le Tribunal criminel spécial (TCS) où il comparaît pour la



