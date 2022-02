Sri Lanka. Après la libération sous caution de Hejaaz Hizbullah, les autorités doivent réviser tous les cas de «terrorisme»

par Amnesty International

Réagissant à l'information selon laquelle Hejaaz Hizbullah, un avocat et prisonnier d'opinion sri-lankais, a été libéré sous caution lundi 7 février après avoir passé presque deux ans en détention provisoire, en vertu de la draconienne loi sri-lankaise relative à la prévention du terrorisme (PTA), Yamini Mishra, directrice pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : […]



