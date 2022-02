Syrie. La mort par balle d’un enfant dans le camp d’al Hol doit inciter la communauté internationale à agir

par Amnesty International

Au moins un enfant a été tué et trois autres blessés par les forces de l'Asayesh, la police de l'Administration autonome kurde syrienne, qui ont ouvert le feu dans le camp d'al Hol lundi 7 février, a confirmé Amnesty International. Trois femmes ont également été blessées. L'Asayesh, qui contrôle ce camp très étendu dans le nord-est



