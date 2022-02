Le Forum sur l’information et la démocratie et Reporters sans frontières (RSF) signent un protocole d'accord avec le Fonds International pour les Médias d'Intérêt Public (IFPIM)

par noemieb

ActualitésTallinn, Estonie – Deux des initiatives internationales les plus ambitieuses lancées pour faire face au risque d’une “extinction de masse des médias” et pour soutenir le droit à l’information à travers la planète ont signé aujourd’hui un protocole d’accord pour coopérer plus étroitement.



Lire l'article complet