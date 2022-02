Tunisie. Les mesures prises par le président pour fermer le Conseil supérieur de la magistrature représentent une menace grave pour les droits humains

par Amnesty International

Les mesures prises par le président Kaïs Saïed visant à fermer le Conseil supérieur de la magistrature tunisien, organe de supervision judiciaire indépendant mis sur pied après la révolution de 2011 en Tunisie pour protéger les juges de l'influence du gouvernement, représentent une grave menace pour l'indépendance de la justice et le droit à un […]



