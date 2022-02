Algérie. Dans le cadre de la répression, les partis politiques se retrouvent dans le collimateur des autorités

par Amnesty International

Au cours du seul mois de janvier, les autorités algériennes ont suspendu un parti politique et ont menacé deux autres de subir le même sort, a déclaré Amnesty International le 8 février 2022. Elles ont aussi condamné le leader d'un parti politique à deux années de prison pour avoir exprimé ses opinions contre la répression dans […]



