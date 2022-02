Syrie : un journaliste emprisonné pour la troisième fois en un an et demi

par alexandraek

ActualitésAprès avoir publié une vidéo alarmante annonçant qu’il était recherché par les forces de sécurité, un journaliste syrien, menacé en permanence depuis plus d’un an en raison de ses publications anti-corruption, est actuellement en détention. Reporters sans frontières (RSF) appelle à sa libération et à la fin de son harcèlement judiciaire."C'est un testament pour mes enfants”.



