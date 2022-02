RD Congo : Le massacre oublié des autochtones de Bianga

par Human Rights Watch

(Kinshasa) - Les autorités de la République démocratique du Congo n’ont pas mené d’enquête approfondie sur le meurtre d’au moins 66 autochtones Iyeke dans le secteur de Bianga du territoire de Monkoto, en février 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’Assemblée nationale de la RD Congo a voté en 2021 une loi qui, pour la première fois, prévoit la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, mais la proposition de loi reste bloquée au Sénat. Click to expand Image Une maison brûlée et détruite par des assaillants Nkundo lors de l'attaque de février 2021…



