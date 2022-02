Guinée Bissau : 7 blessés dont un grave après l’attaque armée contre Capital FM

par assistante Afrique

ActualitésReporters sans frontières (RSF) condamne fermement l’attaque de la radio privée Capital FM par des hommes armés encagoulés ayant fait plusieurs blessés lundi 7 février et appelle les autorités à identifier au plus vite les auteurs. Maimuna Bari est toujours dans un état grave à l’hôpital militaire de Bissau, la capitale de la Guinée Bissau, après avoir été blessée à la colonne vertébrale et aux côtes.



Lire l'article complet