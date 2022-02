Prévenir les guerres de l’information : un “système de protection” des espaces informationnels démocratiques conçu par RSF

par asie2

ActualitésA l’occasion de la troisième Conférence globale sur la liberté des médias organisée en Estonie les 9 et 10 février, RSF préconise la mise en place d’un mécanisme de réciprocité sur la base des principes universels pour protéger le journalisme et les démocraties. Alors que la Media Freedom Coalition (MFC) se réunit à Tallinn en Estonie les 9 et 10 février pour la troisième Global Conference for Media Freedom, RSF met sur la table une solut



Lire l'article complet