Maladie du foie gras : décoder nos gènes pour mieux la prévenir

par Benoit Arsenault, Épidémiologiste moléculaire, chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et Professeur agrégé au Département de médecine, Université Laval

Émilie Gobeil, Étudiante à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, Université Laval

