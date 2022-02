RD Congo : Procès en trompe-l’œil dans l’affaire du meurtre des deux experts de l’ONU

par Human Rights Watch

Click to expand Image Zaida Catalán et Michael Sharp. © 2017 Instagram/Zaida Catalán ; John Sharp (Kinshasa) –Un procès ayant duré quatre ans en République démocratique du Congo n’a pas permis d’établir toute la vérité sur l’assassinat en 2017 de deux enquêteurs des Nations Unies, Zaida Catalán et Michael Sharp, et du sort de leur interprète congolais et des chauffeurs de moto qui les accompagnaient, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Malgré l’assistance de l’ONU, le tribunal a ignoré les pistes suggérant l’implication de hauts responsables congolais. Les Nations Unies, les États-Unis…



Lire l'article complet