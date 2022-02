Liban : un an après l'assassinat de Lokman Slim, RSF saisit l'ONU

par alexandraek

ActualitésUn an après l'assassinat de l'analyste politique libanais Lokman Slim, menacé durant des mois par des militants du Hezbollah, Reporters sans frontières (RSF) saisit l’ONU. Inquiète de la dégradation de la sécurité des journalistes au Liban, l’organisation lui demande de s'assurer que les autorités libanaises prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir leur sécurité et leur protection. Il a été assassiné il y a pile un an.



