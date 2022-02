Au Canada, la mort d’un immigrant en détention devrait être un signal d’alarme

par Human Rights Watch

Click to expand Image Entrée du Centre de prévention de l'immigration de Laval, au Québec, administré par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). © Wikimedia Le 28 janvier, une personne détenue dans un centre d’immigration de la province canadienne du Québec est décédée après avoir été trouvée en état de « détresse médicale ». L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui gère le Centre de surveillance de l’immigration de Laval, a révélé le décès deux jours plus tard, mais n’a donné aucun détail concernant l’identité de la victime ou la cause de sa mort. L’ASFC a…



