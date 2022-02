Cameroun : Des soldats ont perpétré des actes de violence dans la région du Nord-Ouest

par Human Rights Watch

Click to expand Image Image satellite enregistrée le 12 décembre 2021, montrant les emplacements des bâtiments (carrés rouges) endommagés le 8 décembre par des incendies près de Mbengwi Road à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. © 2022 Image satellite Planet Labs Inc. Analyse et graphiques HRW (Nairobi) - Des soldats camerounais ont tué au moins huit personnes et incendié des dizaines de maisons et de magasins au cours de trois opérations militaires distinctes dans la région anglophone du Nord-Ouest en décembre 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Parmi les morts…



