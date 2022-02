Un mois de janvier dramatique pour la presse au Mexique

par stagiaire-ameriques

ActualitésLes assassinats de Roberto Toledo et de Lourdes Maldonado portent à quatre le nombre de journalistes et collaborateurs de médias tués au Mexique en à peine un mois. Reporters sans frontières (RSF) tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités mexicaines à renforcer les mécanismes de protection des journalistes et mettre un fin à l’impunité chronique dont souffrent les crimes contre la profession.C’est le dernier d’une inquiétante liste.



Lire l'article complet