Une BD pour se familiariser à l’agroécologie

Comment intéresser le grand public aux enjeux climatiques du secteur agricole ? À l’aide de la bande dessinée ! Et plus précisément à l’aide d’une BD interactive, intitulée Une question à un million, disponible en intégralité sur le site de l’illustratrice Caroline Gaujour.Le secteur agricole est aujourd’hui particulièrement touché par les conséquences néfastes du réchauffement : les sols se dégradent, les rendements des cultures sont plus faibles et sensibles…