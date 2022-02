Allemagne : sauvetage réussi pour 11 journalistes syriens menacés

par alexandraek

ActualitésUne longue et intense mobilisation de Reporters sans frontières (RSF) et de son partenaire le Centre syrien des médias (SCM) ont permis l’évacuation de journalistes syriens en Allemagne.Après plus de deux ans de démarches, RSF et son partenaire, le SCM, ont réussi à évacuer 11 journalistes et leurs familles de la région d’Idlib vers l’Allemagne.



Lire l'article complet