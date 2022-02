Le Post-it, le Président, les mèmes et nous

Le lundi 31 janvier, le compte Twitter d’Emmanuel Macron a publié une photographie du bureau du Président de la République , mettant en scène de manière triviale une communication qui reprenait un agencement assez simple : on y retrouvait un Post-it au centre, quelques porte-documents, et quelques ouvrages nonchalamment disposés sur le côté du bureau (avec en vrac l’historienne et académicienne Hélène Carrère d’Encausses,…