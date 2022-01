Pour lutter contre l’assimilation des francophones au Canada, il faut s’attaquer à l’anglonormativité

Depuis quelques années, le concept de l’insécurité linguistique est en vogue dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Plusieurs organismes, universitaires et militants pour les droits des francophones prétendent qu’il serait possible d’endiguer l’assimilation en s’attaquant au manque de confiance des locuteurs à l’égard de leurs compétences linguistiques.S’il est vrai qu’il faut créer des espaces où les francophones et les francophiles se sentent en confiance lorsqu’ils s’expriment en français, le phénomène de l’insécurité linguistique est trop souvent…