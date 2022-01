Portrait(s) de France(s) : Où en est le débat public ?

Portrait(s) de France(s), un rendez-vous bimensuel et thématique réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux de l’élection présidentielle de 2022.Le cadre du débat est lui-même au cœur du débat. Ce qui ressort fortement des articles ici rassemblés, c’est une mutation fondamentale du débat d’idées en France et dans le monde aujourd’hui. On peut dire en effet qu’il s’est déplacé d’un débat, dans un cadre commun, à un débat à la fois plus général et plus tendu sur le cadre du débat lui-même. Il y va donc désormais des conditions…