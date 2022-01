Burkina Faso : Le coup d’État est une menace pour les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une capture d'écran montre le capitaine Kader Ouedraogo (porte-parole) en train de confirmer le coup d'État militaire à la télévision d'État RTB à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 24 janvier 2022. © 2022 Anadolu Agency via Getty Images (Bamako) – Au Burkina Faso, les militaires responsables du coup d’État perpétré en janvier devraient garantir la protection des droits humains et faciliter une transition rapide vers un régime démocratique, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ils devraient donner la priorité à un traitement digne des personnes en détention, garantir…



