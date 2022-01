Burkina Faso : après le coup d’Etat, RSF appelle la junte à laisser les journalistes exercer librement

par assistante Afrique

ActualitésAlors que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, chef de la junte au Burkina Faso, s’est adressé à la nation hier sans prendre d’engagement formel de protéger la liberté de la presse, Reporters sans frontières (RSF) appelle les militaires à laisser les journalistes et les médias travailler librement et en toute sécurité. Un journaliste a été blessé et deux autres brièvement détenus en marge de la mutinerie ayant conduit au coup d’Etat. Lundi 24 janvier 2022 : des soldats encagoulés



Lire l'article complet