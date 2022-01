Les Jeux olympiques de Pékin débuteront sur fond d’atrocités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres d’une unité de police paramilitaire chinoise marchaient près de mascottes de précédents Jeux olympiques d'hiver, exposées au parc Shougang à Pékin, le 21 janvier 2022. © 2022 AP Photo/Ng Han Guan (New York) – Les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin s’ouvriront sur fond d’atrocités et d’autres violations graves des droits humains commises par le gouvernement chinois, ont déclaré conjointement aujourd’hui 243 organisations non gouvernementales du monde entier (liste ci-dessous). Cette coalition exhorte les gouvernements à prendre part au boycott diplomatique…



Lire l'article complet