Les économistes jouent-ils au Monopoly sans le savoir ?

Les dés roulent sur un chapeau haut de forme. Ils s’arrêtent sur « chance ». C’est un billet aller simple pour la Rue de la Paix. J’ai 10 ans et je viens de gagner au Monopoly pour la première fois, mais bizarrement, je ne m’en réjouis pas. Certes, je suis riche, très riche. Je suis le seul propriétaire des maisons, hôtels et terrains laissés par les membres d’une société fictive dont je suis le dernier survivant.À cette époque, je soupçonnais déjà que la vraie leçon du jeu du Monopoly résidait dans le fait que le capitalisme – dans sa version la plus radicale – conduit au mieux à…