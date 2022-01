Human Rights Watch fait partie des cibles du logiciel espion Pegasus

par Human Rights Watch

(New York) – Le fait qu’un membre du personnel de Human Rights Watch ait été ciblée par le logiciel espion Pegasus souligne la nécessité urgente de réglementer le commerce mondial des technologies de surveillance, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les gouvernements de divers pays devraient interdire la vente, l’exportation, le transfert et l’utilisation des technologies de surveillance tant que des systèmes protégeant les droits humains ne sont pas en place. Lama Fakih, directrice de la division Crises et conflits ainsi que du bureau de Human Rights Watch à Beyrouth, a été ciblée à cinq…



