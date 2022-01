Myanmar : Une action urgente est nécessaire pour bloquer les revenus étrangers

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un gazoduc de gaz naturel et de pétrole du projet Yadana au Myanmar. © Getty Images (New York) – L’armée du Myanmar continuera de percevoir des revenus massifs provenant du gaz naturel et d'autres secteurs extractifs si de nouvelles sanctions ciblées ne sont pas mises en place pour bloquer les paiements en devises étrangères soutenant le régime abusif de la junte, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le 21 janvier 2022, TotalEnergies et Chevron ont annoncé leur intention de quitter le Myanmar, mais les revenus issus du gaz naturel reçus par la junte se poursuivront…



