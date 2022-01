La campagne dénonçant la détention de migrants au Canada prend de l’ampleur

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2021 Brian Stauffer pour Human Rights Watch Depuis que Human Rights Watch et Amnistie Internationale ont lancé conjointement leur campagne #BienvenueAuCanada en octobre 2021, appelant les autorités du Canada à cesser d’incarcérer des migrants dans des prisons provinciales, plus de 5 000 personnes ont écrit au gouvernement de la Colombie-Britannique (CB), exhortant la province à entendre cet appel. Dans un geste positif, le gouvernement de la CB nous a confirmé qu’il allait réviser son contrat avec le gouvernement fédéral relatif à la mise en détention administrative…



