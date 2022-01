Crédits carbone et déforestation évitée : impact réel ou risque de greenwashing ?

Parmi les quelques avancées de la COP26 fin 2021, on trouve l’engagement, signé par plus de 140 pays , de faire cesser la déforestation tropicale d’ici à 2030.La déforestation constitue en effet une cause majeure d’émissions de gaz à effet de serre, et la conservation des puits de carbone forestier semble incontournable pour l’atteinte de la neutralité…