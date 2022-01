Burundi : Enquêter sur les décès dans l’incendie de la prison de Gitega

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les murs calcinés de la prison centrale de Gitega, la capitale politique du Burundi, suite à l’incendie qui s'est déclaré dans cette structure fortement surpeuplée, tôt dans la matinée du 7 décembre 2021. © 2021 Privé (Nairobi) – Les autorités burundaises devraient mener une enquête crédible et fournir un compte-rendu transparent et fiable sur l’incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega le 7 décembre 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Plusieurs centaines de prisonniers auraient trouvé la mort ou été blessés. Les autorités n’ont pas mené d’enquête…



