Des policiers tchétchènes ont enlevé une femme en guise de représailles contre ses fils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Zarema Mussaeva. © 2021 Privé Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers les tensions croissantes entre le Kremlin et l'OTAN, les autorités tchétchènes semblent enhardies dans leur recours à des tactiques illégales dans leur guerre contre toute forme de dissidence. Le 20 janvier, des policiers tchétchènes ont fait irruption dans l'appartement de Zarema Mussaeva, âgée de 59 ans, dans la région de Nizhny Novgorod en Russie. Ils ont brutalement poussé des membres de sa famille et son avocat, qui se trouvaient alors dans l'appartement qu'elle partage avec…



